В Калининграде потушили пожар в здании на Литовском валу

На место происшествия незамедлительно выехали пожарные расчеты. В ходе работ спасатели эвакуировали легковой автомобиль, находившийся в непосредственной близости от горящего здания, и полностью потушили возгорание. Для предотвращения распространения пламени специалисты также проверили смежный эллинг на наличие возможных очагов пожара. К счастью, обошлось без пострадавших.