В Калининграде потушили пожар в здании на Литовском валу

Как сообщает МЧС России, огонь охватил кровлю и деревянное межэтажное перекрытие эллинга общей площадью 15 квадратных метров.
На место происшествия незамедлительно выехали пожарные расчеты. В ходе работ спасатели эвакуировали легковой автомобиль, находившийся в непосредственной близости от горящего здания, и полностью потушили возгорание. Для предотвращения распространения пламени специалисты также проверили смежный эллинг на наличие возможных очагов пожара. К счастью, обошлось без пострадавших.
Предварительной причиной возгорания считается короткое замыкание электропроводки. В тушении пожара были задействованы 13 сотрудников МЧС и три единицы специальной техники. Благодаря слаженным действиям огнеборцев удалось предотвратить более серьезные последствия и не допустить распространения огня на соседние строения.