В Волгоградской области подростков вовлекли в схему с банковскими картами

По данным следствия, взрослый фигурант разработал план по скупке чужих карт. Он привлек к этому двух подростков, которые должны были искать сверстников, готовых за деньги оформить на себя банковские карты и передать к ним полный доступ. Подростки убеждали знакомых их оформлять, обещая легкий заработок, а затем передавали их организатору. Эти карты использовались для незаконных финансовых операций, таких как обналичивание денег, полученных преступным путем.