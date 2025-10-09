В Волгоградской области подростков вовлекли в схему с банковскими картами

В Волгоградской области следователи и полиция раскрыли крупную преступную схему, связанную с незаконным оборотом банковских карт. Подозреваются трое жителей Волжского, двое из которых — несовершеннолетние, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на региональный следком.
По данным следствия, взрослый фигурант разработал план по скупке чужих карт. Он привлек к этому двух подростков, которые должны были искать сверстников, готовых за деньги оформить на себя банковские карты и передать к ним полный доступ. Подростки убеждали знакомых их оформлять, обещая легкий заработок, а затем передавали их организатору. Эти карты использовались для незаконных финансовых операций, таких как обналичивание денег, полученных преступным путем.
Благодаря слаженной работе правоохранителей, все трое участников схемы были задержаны. При обысках у них нашли и изъяли поразительное количество улик: более 120 банковских карт, около 800 тысяч рублей наличными и даже дорогие часы.
Сейчас ведутся следственные действия. Также будет дана правовая оценка действиям тех, кто оформлял и передавал свои карты для противоправных целей.