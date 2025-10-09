Бастрыкин поручил доложить об уфимце, выбросившем из окна 3-летнюю дочь

Чрезвычайное происшествие произошло сегодня утром в Уфе на улице Ульяновых. Мужчина выбросил из окна квартиры на четвертом этаже своего трехлетнего ребенка. Пострадавшую девочку экстренно доставили в медицинское учреждение. Уфе уже задержан. На месте происшествия работают сотрудники СК, полиции и прокуратуры. Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство малолетнего». 34-летнего отца, который состоит на учете в психоневрологическом диспансере, доставили в отделение СК.