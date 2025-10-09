Бастрыкин поручил доложить об уфимце, выбросившем из окна 3-летнюю дочь

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить об уфимце, выбросившем свою трехлетнюю дочь из окна, состоит на учете в психоневрологическом диспансере. Об этом сообщил информационный центр ведомства.
Чрезвычайное происшествие произошло сегодня утром в Уфе на улице Ульяновых. Мужчина выбросил из окна квартиры на четвертом этаже своего трехлетнего ребенка. Пострадавшую девочку экстренно доставили в медицинское учреждение. Уфе уже задержан. На месте происшествия работают сотрудники СК, полиции и прокуратуры. Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство малолетнего». 34-летнего отца, который состоит на учете в психоневрологическом диспансере, доставили в отделение СК.
— Злоумышленник задержан, следствием готовится ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Председатель СК России поручил руководителю СУ по Республике Башкортостан Владимиру Архангельскому представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах, — заявили в Следкоме.
Пострадавшего ребенка в крайне тяжелом состоянии доставили в детскую больницу № 17. Нейрохирурги провели операция, сейчас девочка находится в реанимации.
Недавно ведомства опубликовали видео с места событий. Также была опубликована запись самого момента ЧП.
