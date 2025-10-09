Ричмонд
На мать из Чапаевска завели уголовное дело из-за избиения детей

В Чапаевске мать систематически избивала своих малолетних детей.

Источник: Комсомольская правда

В Самарской области шокирующая история из Чапаевска получила огласку. Корреспондент «КП-Самара» узнала, какие ужасы происходят в многодетной семье.

На ситуацию отреагировали представители следственного комитета. По факту истязания детей завели уголовное дело. Сейчас подозреваемую допрашивает следователь. Троих детей изъяли из семьи и поместили в медицинское учреждение. Расследование продолжается, сообщают в СУ СК России по Самарской области.

Напомним, местные волонтеры и родственники рассказали подробности о происходящем в семье. Горожане пытались помочь пострадавшим, но органы опеки не реагировали. Унижение детей и кадры побоев женщина отправляла мужу.