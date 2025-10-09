На мать из Чапаевска завели уголовное дело из-за избиения детей

На ситуацию отреагировали представители следственного комитета. По факту истязания детей завели уголовное дело. Сейчас подозреваемую допрашивает следователь. Троих детей изъяли из семьи и поместили в медицинское учреждение. Расследование продолжается, сообщают в СУ СК России по Самарской области.