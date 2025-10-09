Верховный суд Башкирии заочно арестовал предполагаемую экстремистку

Напомним, АНО «Свободные медиа» (издатель «Пруфы») суды не раз привлекали к предусмотренной законом ответственности. Например, в ноябре 2024 года Советский районный суд Уфы присудил «Свободным медиа» 200 тыс. рублей административного штрафа за нарушение российского законодательства. Кроме того, на 60 тыс. рублей суд оштрафовал главреда данного медиаресурса «за распространение заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений, способных в том числе создать угрозу массового нарушения общественного порядка и (или) общественной безопасности». Верховный суд РБ оставил ранее принятые решения в силе. В феврале 2025 года суд оштрафовал издателя «Пруфы» Рауфу Рахимову за неуважение к власти и обществу, а в апреле ей назначили наказание в виде 80 часов обязательных работ по административной статье за побои. В конце сентября этого года Советский районный суд Уфы оштрафовал юрлицо АНО «Свободные медиа» по административной статье «злоупотребление свободой массовой информации» на 2 млн рублей за фейковую информацию, опубликованную в январе этого года в телеграм-канале издания. Речь шла о прилете БПЛА на территорию одного из заводов Уфы, но инцидент не подтвердили в госкомитете РБ по ЧС, а специалист-психолог заключил, что информация такого характера оказывает негативное психологическое воздействие на интернет-пользователей и может вызвать панику среди населения.