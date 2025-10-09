Верховный суд Башкирии заочно арестовал предполагаемую экстремистку

Верховный суд Башкирии 7 октября заочно арестовал Айгуль Гимранову-Лион — активистку запрещённого «Комитета башкирского национального движения за рубежом»*, оставив апелляционную жалобу без изменения. Ранее Советский районный суд Уфы избрал в отношении нее меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца. Об этом «Башинформу» сообщили в объединенной пресс-службе судов РБ.
По данным инстанции, в отношении уроженки республики вынесено постановление о привлечении её в качестве обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 282.2 («участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством РФ признана экстремистской, за исключением организации, которая в соответствии с законодательством РФ признана террористической») и ст. 205.5 УК РФ («организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации»). Ей грозит лишение свободы до 20 лет, а также крупные штрафы.
Известно, что женщина много лет живёт в США и сотрудничает с иноагентом Русланом Габбасовым**. Она неоднократно посещала Украину, а также призывала в соцсетях финансово поддержать членов экстремистской организации, вводя тем самым неосведомленных граждан в заблуждение, подводя их под уголовную статью.
Стоит отметить, некоторые медиаресурсы, в том числе «прописавшиеся» в судах республики за распространение фейков «Пруфы» и их паблики, сразу постарались разыграть «национальную» карту, указав в своих публикациях, что к судебной ответственности привлечена именно башкирка, но оставив за скобками ее статус руководителя направления культурного развития вышеуказанной экстремистской организации.
«В данном случае суд руководствуется совсем не этническими соображениями, а правовыми. Очевидно, что человек завербован и работает на западные центры влияния, то есть спецслужбы, в том числе и по наиболее актуальным для них направлениям, которым сейчас, несомненно, является Украина. Фактически он вражеский агент. И если мы говорим, что человек работает на врага, то и он априори является врагом. И не важно, какой он национальности», — пояснил директор Центра гуманитарных исследований министерства культуры Башкирии Марат Марданов.
Напомним, АНО «Свободные медиа» (издатель «Пруфы») суды не раз привлекали к предусмотренной законом ответственности. Например, в ноябре 2024 года Советский районный суд Уфы присудил «Свободным медиа» 200 тыс. рублей административного штрафа за нарушение российского законодательства. Кроме того, на 60 тыс. рублей суд оштрафовал главреда данного медиаресурса «за распространение заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений, способных в том числе создать угрозу массового нарушения общественного порядка и (или) общественной безопасности». Верховный суд РБ оставил ранее принятые решения в силе. В феврале 2025 года суд оштрафовал издателя «Пруфы» Рауфу Рахимову за неуважение к власти и обществу, а в апреле ей назначили наказание в виде 80 часов обязательных работ по административной статье за побои. В конце сентября этого года Советский районный суд Уфы оштрафовал юрлицо АНО «Свободные медиа» по административной статье «злоупотребление свободой массовой информации» на 2 млн рублей за фейковую информацию, опубликованную в январе этого года в телеграм-канале издания. Речь шла о прилете БПЛА на территорию одного из заводов Уфы, но инцидент не подтвердили в госкомитете РБ по ЧС, а специалист-психолог заключил, что информация такого характера оказывает негативное психологическое воздействие на интернет-пользователей и может вызвать панику среди населения.
* Внесена Росфинмониторингом в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.
**Внесен Минюстом России в реестр иностранных агентов. Росфинмониторингом внесен в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.