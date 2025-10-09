Ветеран СВО и экс-чиновник из Смоленска погиб при пожаре автодома под Москвой

В прошлом Олег Иванов занимал крупные посты в администрации Смоленской области, пройдя путь от главы Кардымовского района до руководителя Главного управления по делам молодежи и патриотическому воспитанию. Он являлся членом центрального правления «Ветеранов боевых действий России», а также Российского Союза ветеранов Афганистана и специальных военных операций. За военные заслуги был награжден медалью «За отвагу» и Георгиевским крестом IV степени ДНР.