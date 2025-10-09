Ветеран СВО и экс-чиновник из Смоленска погиб при пожаре автодома под Москвой

Ветеран СВО и бывший чиновник Олег Иванов погиб в результате пожара в своем микроавтобусе, оборудованном под дом на колесах. Трагедия произошла в ночь на 9 октября в Сергиевом Посаде. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
После возвращения с фронта Олег Иванов активно помогал бойцам, доставляя им гуманитарную помощь. В тот вечер он привез очередной груз в волонтерский центр. Он решил переночевать в своем автодоме прямо на парковке, чтобы утром сразу выехать в Смоленск.
Около двух часов ночи на парковке у Семейного центра имени Мещерякова загорелись два микроавтобуса. Вскоре в горящих машинах начали взрываться газовые баллоны. Прибывшие на место пожарные справились с огнем и при осмотре одного из сгоревших автомобилей обнаружили тело погибшего.
В прошлом Олег Иванов занимал крупные посты в администрации Смоленской области, пройдя путь от главы Кардымовского района до руководителя Главного управления по делам молодежи и патриотическому воспитанию. Он являлся членом центрального правления «Ветеранов боевых действий России», а также Российского Союза ветеранов Афганистана и специальных военных операций. За военные заслуги был награжден медалью «За отвагу» и Георгиевским крестом IV степени ДНР.
Криминалисты осматривают фургон и место происшествия. Проводится проверка.