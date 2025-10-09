Ричмонд
+13°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ветеран СВО и экс-чиновник из Смоленска погиб при пожаре автодома под Москвой

На парковке в Сергиевом Посаде в автодоме сгорел бывший чиновник из Смоленска, ветеран СВО Олег Иванов. Его микроавтобус загорелся на парковке, где он ночевал после доставки гуманитарного груза.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Ветеран СВО и бывший чиновник Олег Иванов погиб в результате пожара в своем микроавтобусе, оборудованном под дом на колесах. Трагедия произошла в ночь на 9 октября в Сергиевом Посаде. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

После возвращения с фронта Олег Иванов активно помогал бойцам, доставляя им гуманитарную помощь. В тот вечер он привез очередной груз в волонтерский центр. Он решил переночевать в своем автодоме прямо на парковке, чтобы утром сразу выехать в Смоленск.

Около двух часов ночи на парковке у Семейного центра имени Мещерякова загорелись два микроавтобуса. Вскоре в горящих машинах начали взрываться газовые баллоны. Прибывшие на место пожарные справились с огнем и при осмотре одного из сгоревших автомобилей обнаружили тело погибшего.

В прошлом Олег Иванов занимал крупные посты в администрации Смоленской области, пройдя путь от главы Кардымовского района до руководителя Главного управления по делам молодежи и патриотическому воспитанию. Он являлся членом центрального правления «Ветеранов боевых действий России», а также Российского Союза ветеранов Афганистана и специальных военных операций. За военные заслуги был награжден медалью «За отвагу» и Георгиевским крестом IV степени ДНР.

Криминалисты осматривают фургон и место происшествия. Проводится проверка.