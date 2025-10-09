Ричмонд
СК будет ходатайствовать об аресте директора челябинского парка

Следствие намерено ходатайствовать о заключении под стражу директора челябинского парка имени Гагарина Жазита Нургазинова. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СК.

В ведомстве рассказали, что продолжается проведение следственных и процессуальных действий, направленных на закрепление доказательственной базы. Жазиту Нургазинову предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями. Меру пресечения изберут в Центральном районном суде.

О задержании Жазита Нургазинова стало известно сегодня. По версии следствия, он причинил ущерб администрации города, заключив договор на поставку аттракционов на сумму свыше 86 млн рублей при отсутствии экономической целесообразности.