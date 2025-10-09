СК будет ходатайствовать об аресте директора челябинского парка

В ведомстве рассказали, что продолжается проведение следственных и процессуальных действий, направленных на закрепление доказательственной базы. Жазиту Нургазинову предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями. Меру пресечения изберут в Центральном районном суде.
О задержании Жазита Нургазинова стало известно сегодня. По версии следствия, он причинил ущерб администрации города, заключив договор на поставку аттракционов на сумму свыше 86 млн рублей при отсутствии экономической целесообразности.