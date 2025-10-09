«Четверых задержали с поличным в момент передачи денег». МВД раскрыло коррупционную схему на Могилевщине

В Могилевской области за взятки задержаны директор фирмы и должностные лица предприятия, сообщили в пресс-службе МВД.
Оперативниками было установлено, что 40-летний директор частной фирмы договорился с должностным лицами сельскохозяйственных и промышленных предприятий области на поставки строительного инструмента. За выбор его фирмы мужчина платил руководителям деньги.
Четверых фигурантов задержали с поличным прямо в момент передачи денег. Общая сумма взяток превысила 36 тысяч белорусских рублей.
— Расследуются уголовные дела о получении взяток и незаконных денежных вознаграждений, — прокомментировали в пресс-службе.
