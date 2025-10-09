Ричмонд
«Четверых задержали с поличным в момент передачи денег». МВД раскрыло коррупционную схему на Могилевщине

Милиция задержала директора и ряд руководителей за взятки в Могилевской области.

Источник: Комсомольская правда

В Могилевской области за взятки задержаны директор фирмы и должностные лица предприятия, сообщили в пресс-службе МВД.

Оперативниками было установлено, что 40-летний директор частной фирмы договорился с должностным лицами сельскохозяйственных и промышленных предприятий области на поставки строительного инструмента. За выбор его фирмы мужчина платил руководителям деньги.

Четверых фигурантов задержали с поличным прямо в момент передачи денег. Общая сумма взяток превысила 36 тысяч белорусских рублей.

— Расследуются уголовные дела о получении взяток и незаконных денежных вознаграждений, — прокомментировали в пресс-службе.

Еще под Лиозно 677 поросят погибли из-за неисправности системы климат-контроля: «Остановилось сердце и возникла асфиксия».

Между тем Генпрокуратура сообщила, что свыше 320 беглых хотят вернуться в Беларусь.