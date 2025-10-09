Чиновники дали многодетным уральцам землю без коммуникаций

В Сухом Логе Свердловской области чиновники выдали многодетной семье участок земли под строительство без подъездных путей и подключения к сетям. Об этом сообщает прокуратура региона.
Земля была получена семьёй, воспитывающей четверых детей, ещё в 2019 году. Но на участке отсутствуют водоотведение, водоснабжение и электроснабжение, а также подъездные пути. При этом до 2027 года администрацией муниципального округа не планируются работы по его обеспечению инженерной инфраструктурой.
Прокуратура провела проверку и по её итогам подала в суд иск о том, чтобы признать бездействие мэрии незаконным и обязать её обеспечить участок всей необходимой инфраструктурой и подъездными путями. Суд удовлетворил это требование. На мэрию возложена обязанность сделать все работы в 2026 году либо возместить семье затраты по самостоятельному подключению участка к сетям.