Чиновники дали многодетным уральцам землю без коммуникаций

Прокуратура провела проверку и по её итогам подала в суд иск о том, чтобы признать бездействие мэрии незаконным и обязать её обеспечить участок всей необходимой инфраструктурой и подъездными путями. Суд удовлетворил это требование. На мэрию возложена обязанность сделать все работы в 2026 году либо возместить семье затраты по самостоятельному подключению участка к сетям.