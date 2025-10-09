Суд рассмотрит дело мужчины о нападении на полицейского в Щелково

«По данным следствия, 1 сентября 2025 года сотрудник полиции, увидев происходящий между несколькими мужчинами и охранником торгового центра конфликт, сделал замечание мужчинам. В последующем в ходе развития ссоры между фигурантами и сотрудником полиции завязалась драка, в результате которой ему были причинены телесные повреждения. Возбуждено уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти и хулиганстве (ч. 1 ст. 318 УК РФ, ч. 3 ст. 213 УК РФ)», — сказали в ведомстве.