Суд рассмотрит дело мужчины о нападении на полицейского в Щелково

В Щелково завершено расследование в отношении 27-летнего мужчины, обвиняемого в применении насилия в отношении сотрудника полиции и хулиганстве. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета (СК) России по Подмосковью.

Источник: РИА "Новости"

«По данным следствия, 1 сентября 2025 года сотрудник полиции, увидев происходящий между несколькими мужчинами и охранником торгового центра конфликт, сделал замечание мужчинам. В последующем в ходе развития ссоры между фигурантами и сотрудником полиции завязалась драка, в результате которой ему были причинены телесные повреждения. Возбуждено уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти и хулиганстве (ч. 1 ст. 318 УК РФ, ч. 3 ст. 213 УК РФ)», — сказали в ведомстве.

Уточняется, что сотрудники СК в рамках расследования провели допросы и очные ставки, изучили записи с камер наблюдения и получили заключения судебных экспертиз. Собранные улики легли в основу обвинения. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передали в суд для рассмотрения по существу. Второй фигурант уголовного дела объявлен в межгосударственный розыск. Ему заочно предъявили обвинение, также он заочно арестован.