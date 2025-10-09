Ричмонд
+11°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Волго-Ахтубинской пойме пять часов боролись с повторным пожаром

9 октября во второй половине дня в Среднеахтубинском районе Волгоградской области всё же удалось ликвидировать крупный ландшафтный пожар. На его тушение в условиях сильного ветра у специалистов ушло более пяти часов.

— В 14:41 открытое горение было ликвидировано на площади 14 га, — уточнили в ГУ МЧС России по Волгоградской области.

Примечательно, что очевидцы до сих пор наблюдают столб дыма, поднимающийся из Заволжья, отмечая, что он заметно побелел.

Напомним, как ранее сообщала редакция, первая информация о пожаре поступила специалистам в 10:13, спустя несколько часов после ликвидации аналогичного возгорания, бушевавшего в природном парке с 8 октября и охватившего территорию площадью 50 га. они оба находились у хутора Тумак и СНТ «Успех».