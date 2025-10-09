Гражданин Молдовы держал в рабстве соотечественников на фермах в Италии: Забрал их документы, карточки и платил гроши

По данным проверки, мужчина эксплуатировал молдавских работников на фермах, платил им меньше, чем предусмотрено коллективными договорами, не соблюдал рабочий график, а условия их проживания были крайне неудовлетворительными. В ходе обыска у него нашли 10 поддельных румынских удостоверений личности, 20 банковских карт с PIN-кодами и 42 475 евро наличными, происхождение которых он не смог объяснить.