Гражданин Молдовы держал в рабстве соотечественников на фермах в Италии: Забрал их документы, карточки и платил гроши

У подозреваемого изъяли 10 поддельных удостоверений личности, 20 банковских карт и 42,5 тыс. евро.

Источник: Комсомольская правда

Во время проверок сельскохозяйственных предприятий в провинции Мантуя, Италия, полиция вместе с трудовыми инспекторами выявила случаи незаконной эксплуатации работников. В том числе правоохранители задержали 39-летнего гражданина Молдовы, который незаконно удерживал документы и банковские карты своих соотечественников, сообщает итальянская пресса, передает eNews.

По данным проверки, мужчина эксплуатировал молдавских работников на фермах, платил им меньше, чем предусмотрено коллективными договорами, не соблюдал рабочий график, а условия их проживания были крайне неудовлетворительными. В ходе обыска у него нашли 10 поддельных румынских удостоверений личности, 20 банковских карт с PIN-кодами и 42 475 евро наличными, происхождение которых он не смог объяснить.

Местные администрации и полиция были привлечены к делу для принятия мер в отношении нарушений.