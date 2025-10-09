В Минской области руководитель предприятия принял взятку в виде двух иномарок и более Br200 тыс

В Минской области должностное лицо крупного промышленного предприятия подозревают в получении взятки в особо крупном размере. Об этом информирует Генпрокуратура.
Подозреваемый — руководитель службы обеспечения основного производства предприятия. Он получал от фактического владельца группы российских субъектов хозяйствования материальные ценности в качестве взятки за содействие в заключении договоров на поставку товарно-материальных ценностей в адрес белорусского предприятия и организации своевременной оплаты за поставленную продукцию. В качестве взятки он получил две дорогостоящие иномарки и более Br200 тыс.
В ходе предварительного расследования на имущество подозреваемого наложен арест. Уголовное дело передали в Следственный комитет. В отношении подозреваемого санкционировано применение меры пресечения в виде заключения под стражу.