В Минской области руководитель предприятия принял взятку в виде двух иномарок и более Br200 тыс

Подозреваемый — руководитель службы обеспечения основного производства предприятия. Он получал от фактического владельца группы российских субъектов хозяйствования материальные ценности в качестве взятки за содействие в заключении договоров на поставку товарно-материальных ценностей в адрес белорусского предприятия и организации своевременной оплаты за поставленную продукцию. В качестве взятки он получил две дорогостоящие иномарки и более Br200 тыс.