В Минской области руководитель предприятия принял взятку в виде двух иномарок и более Br200 тыс

В ходе предварительного расследования на имущество подозреваемого наложен арест. Уголовное дело передали в Следственный комитет. В отношении подозреваемого санкционировано применение меры пресечения в виде заключения под стражу.

Источник: БЕЛТА

В Минской области должностное лицо крупного промышленного предприятия подозревают в получении взятки в особо крупном размере. Об этом информирует Генпрокуратура.

Подозреваемый — руководитель службы обеспечения основного производства предприятия. Он получал от фактического владельца группы российских субъектов хозяйствования материальные ценности в качестве взятки за содействие в заключении договоров на поставку товарно-материальных ценностей в адрес белорусского предприятия и организации своевременной оплаты за поставленную продукцию. В качестве взятки он получил две дорогостоящие иномарки и более Br200 тыс.

В ходе предварительного расследования на имущество подозреваемого наложен арест. Уголовное дело передали в Следственный комитет. В отношении подозреваемого санкционировано применение меры пресечения в виде заключения под стражу.