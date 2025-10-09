В Копейске будут судить дровосека-нелегала за вырубку сосен

Прокуратура Копейска утвердила заключение в отношении местного жителя, подозреваемого в незаконной вырубке леса. Об этом сообщают в ведомстве.
По версии следствия, мужчина незаконно спиливал бензопилой деревья на территории Еткульского лесничества. Помимо того, что у него не было на это лицензии, он рубил сосны из леса, относящегося к категории защитных, нанеся ущерб фонду на 60 тысяч рублей.
Теперь его дело рассматривает Копейский городской суд. За поход в лес горе-дровосеку грозит до четырёх лет лишения свободы.
Ранее в Карталах задержали мужчину за вырубку 28 берёз.
