В Копейске будут судить дровосека-нелегала за вырубку сосен

По версии следствия, мужчина незаконно спиливал бензопилой деревья на территории Еткульского лесничества. Помимо того, что у него не было на это лицензии, он рубил сосны из леса, относящегося к категории защитных, нанеся ущерб фонду на 60 тысяч рублей.