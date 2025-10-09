В Ташкентском зоопарке группа посетителей закидала белого тигра камнями

Администрация зоопарка напомнила, что подобные действия являются грубым нарушением правил посещения, они опасны как для животных, так и для самих людей. Нарушители будут немедленно выдворяться с территории зоопарка без права на дальнейшее посещение.
Если вы стали свидетелем подобных случаев, зоопарк просит незамедлительно сообщать об этом сотрудникам или обращаться напрямую в администрацию. Только совместными усилиями можно защитить животных от жестокого обращения и обеспечить им достойные условия содержания.
Ташкентский зоопарк — это место, где ценятся уважение, забота и любовь к живым существам. Давайте помнить об этом и учить этому своих детей. Животные — не развлечение, а живые существа, которые нуждаются в нашей защите.
Фуфуня, конечно, простит этих посетителей, но мы — не должны. Надеемся, что нарушители получат внушительный штраф или, как минимум, пожизненный бан на вход в зоопарк. Потому что камнями кидаться в тигра — это уже не дикость. Это диагноз.