В Ташкентском зоопарке группа посетителей закидала белого тигра камнями

Фуфуня, конечно, простит этих посетителей, но мы — не должны. Надеемся, что нарушители получат внушительный штраф или, как минимум, пожизненный бан на вход в зоопарк. Потому что камнями кидаться в тигра — это уже не дикость. Это диагноз.