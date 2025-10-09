Ричмонд
Одну из причин крушения самолета AZAL, летавшего в Волгоград, назвал Путин

Глава российского государства Владимир Путин назвал одну из причин крушения самолета компании Azerbaijan Airlines, который за день до трагедии побывал в Волгограде.

Источник: Пресс-служба Президента России

Происшествие случилось 25 декабря 2024 года неподалеку от казахстанского Актау. Погибли 38 человек, семеро из них были гражданами России.

На сайте президента России сообщается: Путин в беседе с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым напомнил, что уже принес извинения за то, что трагедия произошла в небе России. Он также заявил, что в числе причин произошедшего — беспилотник ВСУ, который в это время находился в воздушном пространстве нашей страны.

Второй причиной назван технический сбой системы ПВО Миноброны РФ. По словам главы государства, выпущенные ракеты не поразили самолет, но это могла быть самоликвидация примерно в 10 метрах от воздушного судна.

Президент РФ подчеркнул, что все, что требуется «в таких трагических случаях, будет сделано с российской стороны по компенсациям».

После крушения самолета компания AZAL решила не выполнять рейсы в некоторые российские города, в том числе, в Волгоград.