Путин рассказал о расследовании авиакатастрофы Azerbaijan Airlines: главное

Президент России на встрече с главой Азербайджана назвал долгом дать объективную оценку и объявить истинные причины крушения самолета.
Путин сообщил, что причины крушения самолета Embraer 190 Azerbaijan Airlines в декабре 2024 года связаны с украинскими БПЛА. Россия в тот день вела три БПЛА ВСУ, которые пересекли границу.
Вторая причина заключается в технических сбоях самой системы ПВО России.
Две ракеты, которые были выпущены, они не поразили напрямую самолет, если бы это произошло, он рухнул бы на месте, а взорвались, может это была самоликвидация, в нескольких метрах, где-то примерно в десяти метрах.
Борт, вероятнее всего, задели обломки, а не поражающие боевые элементы. По словам Путина, на это указывает тот факт, что пилот принял инцидент за столкновение со стаей птиц.
Экипажу самолета AZAL предложили приземлиться в Махачкале, но пилоты решили идти в аэропорт базирования.
Причины крушения стали понятны после тщательного анализа произошедшего, в том числе информации из черных ящиков самолета. Россия даст правовую оценку действиям всех должностных лиц.
Путин сообщил, что о причинах крушения самолета AZAL, которые он озвучил Алиеву, его проинформировали 7 и 8 октября. Перед встречей он также уточнял, не появились ли дополнительная информация.
РФ сделает все необходимое по компенсациям из-за крушения самолета AZAL.
Наш долг — дать объективную оценку всему, что происходило, и выявить истинные причины. Это требует определенного времени для того, чтобы окончательно поставить точку.
Владимир Путин напомнил лидеру Азербайджана Ильхаму Алиеву о принесенных ранее извинениях за то, что трагедия с самолетом «Азербайджанских авиалиний» произошла в небе над территорией Россией. На встрече в Душанбе глава государства вновь выразил искренние соболезнования семьям погибших.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев поблагодарил Владимира Путина за предоставленную информацию о причинах крушения самолета AZAL и выразил уверенность, что российское следствие разберется в причинах падения самолета.
Воздушное судно Embraer 190 авиакомпании Azerbaijan Airlines, совершавшее рейс по маршруту Баку — Грозный, потерпело крушение утром 25 декабря в районе города Актау на западе Казахстана. На борту самолета находились 5 членов экипажа и 62 пассажира, в числе которых были россияне, граждане Азербайджана, Казахстана и Киргизии. В результате катастрофы выжили 29 человек, в том числе 9 россиян.