Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после травмы ребенка в омском ТЦ

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту травмирования ребенка в одном из развлекательных комплексов Омска. Инцидент произошел в результате поломки аттракциона, в результате чего школьник получил телесные повреждения и был вынужден обратиться за медицинской помощью.