Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после травмы ребенка в омском ТЦ

Инцидент произошел в результате поломки аттракциона, в результате чего школьник получил телесные повреждения и был вынужден обратиться за медицинской помощью.

Источник: РИА "Новости"

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту травмирования ребенка в одном из развлекательных комплексов Омска. Инцидент произошел в результате поломки аттракциона, в результате чего школьник получил телесные повреждения и был вынужден обратиться за медицинской помощью.

Согласно информации из социальных медиа, ребёнок пострадал в момент использования игрового оборудования. В ответ на происшествие председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело и доложить о ходе расследования.

На данный момент следственные органы СК России по Омской области проводят проверку для установления всех обстоятельств произошедшего.

Ранее мы рассказывали, что делом о пострадавшем при игре школьнике заинтересовалась и омская прокуратура.