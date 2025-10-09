Ричмонд
«Майнил крипту, взломав чужой комп»: за что в Казани судят системного администратора

В Казани осудили системного администратора, который на досуге решил подзаработать и начал подсаживать майнеры в чужие компьютеры. Поймали его, по его признанию, из-за чужой ошибки. Подробнее в репортаже «Татар-информа» из зала суда.

Источник: ИА Татар-информ

«Подсаживал майнеры в компьютеры жертв, чтобы заработать».

В Кировском суде стартовал процесс по делу казанца Ленара Шакирова. Его обвиняют в использовании вредоносных компьютерных программ, предназначенных для несанкционированного уничтожения, блокирования, модификации, копирования информации или нейтрализации средств защиты компьютерной информации.

Ленар Шакиров родился в Казани, у него высшее образование, он женат, воспитывает ребенка. Официально работает системным администратором, ранее не судим.

«25 сентября 2023 года Шакиров хотел получить выгоду, подключившись к компьютеру другого пользователя. Он удаленно установил майнер — программу для добычи криптовалюты — на компьютер пострадавшего», — объяснила помощник прокурора Кировского района Диляра Яфизова.

Системный администратор скачал на свой домашний компьютер с неизвестного ресурса разные программы — часть из них использовал для подбора паролей и удаленного подключения к компьютерам жертвы. Оставшиеся программы отвечали за скрытую установку майнера.

По словам гособвинителя, эксперт «Лаборатории Касперского» подтвердил, что все это — вредоносное ПО.

«Две программы используются для подбора паролей, еще одна используется для генерации майнинга криптовалюты, следующая — для удаленного управления компьютером через интернет. Сумев подобрать пароль через программы, Шакиров удаленно получил доступ к компьютеру Щеглова и установил майнер», — уточнила она.

«Заработал, но совсем чуть-чуть».

Ленар Шакиров, выслушав обвинение, подтвердил, что полностью признает вину, и попросил рассмотреть дело в особом порядке. При рассмотрении процесса в таком формате должны быть соблюдены определенные условия: подсудимый должен признать вину, в этом случае суд не может ему назначить больше ⅔ наказания.

«Да, я поставил майнер, но никакого вреда никому не причинил — ни компьютеру, ни человеку», — уточнил Шакиров.

В прениях помощник прокурора Кировского района Диляра Яфизова попросила суд признать Шакирова виновным и назначить ему три года лишения свободы условно с испытательным сроком в три года.

Когда слово предоставили адвокату Шакирова, она стала настаивать на том, что это слишком серьезное наказание для совершенного проступка.

«Это слишком суровая мера наказания. Во-первых, с учетом личности подсудимого, он достойный и полезный для общества человек. В какой-то момент он ошибся, но три года условно — это слишком много. Для того, чтобы человек изменил отношение к своей жизни, это несоразмерное наказание. Он даже написал явку с повинной. Он сам дошел до этого и все осознал», — сказала адвокат.

Адвокат попросила суд назначить Шакирову наказание в виде штрафа. По ее словам, штраф Шакирову позволит трудиться «с удвоенной энергией и стать достойным гражданином нашего общества».

«Извините, пожалуйста, я больше так не буду», — сказал суду в последнем слове подсудимый.

Когда судья ушла в совещательную комнату, Шакиров рассказал «Татар-информу», что хотел подзаработать на добыче криптовалюты.

«Чтобы что-то заработать таким образом, нужно раскидать майнеры на множество разных компьютеров. С одного много не намайнишь — я подзаработал, но совсем немного. А поймали меня так: когда я подключился к этому компьютеру, к нему удаленно подключился еще кто-то и напортачил там. Так меня и нашли», — сказал он.

Суд постановил назначить Ленару Шакирову ограничение свободы на 1 год, ему запрещено изменять место жительства, раз в месяц нужно отмечаться, а также запрещено покидать Казань.

Также суд постановил уничтожить компьютер и телефоны Шакирова как предметы, использованные для совершения преступления. По этому поводу Ленар Шакиров начал возмущаться в зале, тогда ему предложили подать апелляцию на приговор, но он сказал, что не будет.