«Организатор пытался скрыться в Сербии». В Израиле из сексуального рабства освободили группу белорусок и других девушек из стран СНГ

Правоохранители освободили группу белорусок, которых заставили заниматься проституцией в Израиле, сообщили в МВД.
В ведомстве рассказали, что недавно белорусскими правоохранителями при содействии иностранных коллег были освобождены из сексуального рабства гражданки Беларуси.
— В сексуальном рабстве оказалась группа девушек из Беларуси и других стран СНГ. Потерпевших вывезли на работу в Израиль, где принудили заниматься проституцией, — прокомментировал начальник Главного управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми МВД Олег Сильвестрович.
Правоохранителями были выявлены и задержаны все члены преступной группы, у них конфисковали дорогостоящее имущество. Организатор пытался скрыться в Сербии, но также был задержан.
В МВД подчеркнули, что в борьбе с трансграничной преступностью делается ставка именно на международное сотрудничество.
