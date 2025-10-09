«Организатор пытался скрыться в Сербии». В Израиле из сексуального рабства освободили группу белорусок и других девушек из стран СНГ

— В сексуальном рабстве оказалась группа девушек из Беларуси и других стран СНГ. Потерпевших вывезли на работу в Израиль, где принудили заниматься проституцией, — прокомментировал начальник Главного управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми МВД Олег Сильвестрович.