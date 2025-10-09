Здание Мининского университета эвакуировали в Нижнем Новгороде 9 октября

Пожар случился в здании Нижегородского педагогического университета имени Козьмы Минина, расположенного на улице Челюскинцев в Автозаводском районе Нижнего Новгорода 9 октября. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Нижегородской области.