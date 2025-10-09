В Минске женщины пострадали в ДТП с врезавшейся в светофор маршруткой и Tesla

В Минске в ДТП попало маршрутное такси, сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
Авария на улице Немига произошла 9 октября. Как установлено, 48-летний водитель маршрутки «Мерседес», управляя маршруткой, проявил невнимательность за рулем и спровоцировал ДТП.
На светофоре маршрутчик попытался избежать столкновения с остановившимися перед ним авто, перестраивался и врезался в светофор за пределами проезжей части. В этот момент в маршрутку сзади еще въехала «Тесла».
В аварии пострадали две пассажирки маршрутки, их доставили в больницу для обследования.
Тем временем житель Гомеля отсудил 3000 рублей у хозяйки собаки, выбежавшей под колеса авто.
Еще в МВД сообщили, что в Израиле из сексуального рабства освободили группу белорусок и других девушек из стран СНГ: «Организатор пытался скрыться в Сербии».