В Минске женщины пострадали в ДТП с врезавшейся в светофор маршруткой и Tesla

Две женщины пострадали в ДТП с маршруткой и Tesla на Немиге в Минске.

Источник: Комсомольская правда

В Минске в ДТП попало маршрутное такси, сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Авария на улице Немига произошла 9 октября. Как установлено, 48-летний водитель маршрутки «Мерседес», управляя маршруткой, проявил невнимательность за рулем и спровоцировал ДТП.

На светофоре маршрутчик попытался избежать столкновения с остановившимися перед ним авто, перестраивался и врезался в светофор за пределами проезжей части. В этот момент в маршрутку сзади еще въехала «Тесла».

В аварии пострадали две пассажирки маршрутки, их доставили в больницу для обследования.

