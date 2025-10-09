Ричмонд
Пожар произошел в автозаводском корпусе НГПУ

В одном из зданий Нижегородского государственного педуниверситета имени Козьмы Минина на Автозаводе произошло возгорание.

Источник: НИА-Нижний Новгород

Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС. По предварительной информации, причиной инцидента стало короткое замыкание проектора в одной из учебных аудиторий. Площадь возгорания составила около одного квадратного метра. Огонь был оперативно потушен ещё до прибытия подразделений МЧС. Благодаря быстрой реакции персонала и студентов удалось избежать пострадавших. Отмечается, что из здания самостоятельно эвакуировались 355 студентов и 95 сотрудников вуза. На месте происшествия работают дознаватели МЧС. Специалисты устанавливают точные обстоятельства случившегося.

Ранее сообщалось, что житель Нижегородской области сгорел заживо за день до своего 70-летия.