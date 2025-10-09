Пожар произошел в автозаводском корпусе НГПУ

Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС. По предварительной информации, причиной инцидента стало короткое замыкание проектора в одной из учебных аудиторий. Площадь возгорания составила около одного квадратного метра. Огонь был оперативно потушен ещё до прибытия подразделений МЧС. Благодаря быстрой реакции персонала и студентов удалось избежать пострадавших. Отмечается, что из здания самостоятельно эвакуировались 355 студентов и 95 сотрудников вуза. На месте происшествия работают дознаватели МЧС. Специалисты устанавливают точные обстоятельства случившегося.