Дочь криминального авторитета Цапка оштрафовали за пьяное ДТП

Суд в Ростовской области вынес решение по делу Анастасии, дочери покойного криминального авторитета Сергея Цапка. За дорожно-транспортное происшествие, совершенное в состоянии алкогольного опьянения, ее лишили водительских прав на один год и восемь месяцев и назначили штраф в размере 45 тысяч рублей. Об этом сообщает телеканал RT.