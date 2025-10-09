Ричмонд
Дочь криминального авторитета Цапка оштрафовали за пьяное ДТП

Суд в Ростовской области вынес приговор Анастасии Цапок за пьяную аварию. Дочь криминального авторитета оштрафована на 45 тысяч рублей и лишена водительских прав на 20 месяцев за то, что на большой скорости врезалась в жилой дом.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: Сергей Петров/NEWS.ru/TACC

Суд в Ростовской области вынес решение по делу Анастасии, дочери покойного криминального авторитета Сергея Цапка. За дорожно-транспортное происшествие, совершенное в состоянии алкогольного опьянения, ее лишили водительских прав на один год и восемь месяцев и назначили штраф в размере 45 тысяч рублей. Об этом сообщает телеканал RT.

27 сентября Анастасия на своем Mercedes на большой скорости въехала в частный дом. Машина пробила стену и влетела в комнату, где обычно спит хозяйка жилья. Ее спасло только то, что в ночь аварии она была в гостях.

Как выяснил RT, с 2022 года на этой машине накопилось почти 170 штрафов, в основном за превышение скорости. Кроме того, спутник виновницы аварии пытался ввести правоохранителей в заблуждение, представившись сыном прокурора.

По сообщениям местных СМИ, Анастасия Цапок раскаялась в случившемся. Владельцы поврежденного дома отказались от материальных претензий в ее адрес.