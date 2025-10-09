Дочь криминального авторитета Цапка оштрафовали за пьяное ДТП

Суд в Ростовской области вынес решение по делу Анастасии, дочери покойного криминального авторитета Сергея Цапка. За дорожно-транспортное происшествие, совершенное в состоянии алкогольного опьянения, ее лишили водительских прав на один год и восемь месяцев и назначили штраф в размере 45 тысяч рублей. Об этом сообщает телеканал RT.
27 сентября Анастасия на своем Mercedes на большой скорости въехала в частный дом. Машина пробила стену и влетела в комнату, где обычно спит хозяйка жилья. Ее спасло только то, что в ночь аварии она была в гостях.
Как выяснил RT, с 2022 года на этой машине накопилось почти 170 штрафов, в основном за превышение скорости. Кроме того, спутник виновницы аварии пытался ввести правоохранителей в заблуждение, представившись сыном прокурора.
По сообщениям местных СМИ, Анастасия Цапок раскаялась в случившемся. Владельцы поврежденного дома отказались от материальных претензий в ее адрес.