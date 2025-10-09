Жители Молдовы, потерявшие десятки миллионов евро в рухнувшей финансовой пирамиде TUX, не спешат с жалобами в полицию: Надеются на лучшее или пытаются поправить свое материальное положение… в новой финансовой пирамиде

Ни одна из тысяч жертв обанкротившейся финансовой пирамиды TUX не обратилась в полицию.
Генпрокуратура не получала никаких обращений по этому вопросу, сообщила агентству IPN пресс-секретарь ведомства Виолина Морару.
Уголовные дела по факту предполагаемого мошенничества также не были возбуждены, заявил Эмил Гайтур, пресс-секретарь PCCOCS.
Напомним, что скандал разгорелся 8 октября — в офисе TUX Moldova Кишинёве вспыхнул конфликт — пользователи пришли требовать объяснений после блокировки счетов. 7 октября в 20:00 пользователи получили уведомление: чтобы сохранить доступ, нужно внести 100 USDT за 24 часа. Иначе — бан. Это была последняя попытка выманить деньги из финансовой пирамиды, выдававшей себя за блокчейн-компанию с лицензией в США. Но теперь — счета пользователей из Молдовы заблокированы, люди остались без денег.
Сообщают, что в криптопирамиде TUX Moldova участвовали многие молдавские силовики, прокуроры и некоторые политики, облечённые властью.
Генинспекторат полиции до сих пор официально не прокомментировал громкий инцидент — ни Чернэуцану, ни представители пресс-службы не отвечают на звонки даже провластных СМИ.
Наверное, люди, потерявшие сотни тысяч евро, еще на что-то надеются или же пытаются решить проблему самостоятельно.
Появились сообщения о том, что прелагают вступить в новую финансовую пирамиду. Может, еще и поэтому никто не спешит с далоьами в полицию…
