Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Держала сироту в сексуальным рабстве: В Молдове осудили женщину, заставлявшую молодую девушку заниматься проституцией в Кишинёве

Жительница Ниспорен проведёт 6 лет за решёткой за сексуальную эксплуатацию молодой девушки.

Источник: Комсомольская правда

Держала сироту в сексуальным рабстве: В Молдове осудили женщину, заставлявшую молодую девушку заниматься проституцией в Кишинёве.

Жительница Ниспорен проведёт 6 лет за решёткой за эксплуатацию уязвимой молодой девушки. Как установило следствие, летом 2021 года осуждённая воспользовалась тяжёлым положением пострадавшей — отсутствием семьи и дохода — и убедила её оказывать сексуальные услуги за деньги.

Женщина организовала целую схему: через платформу Badoo размещала объявления от имени жертвы, договаривалась с клиентами, возила девушку на встречи и забирала оплату — от 50 до 100 евро за каждый случай.

Пострадавшую насильно вывезли из родного района в Кишинёв. Там её держали под контролем, избивали и угрожали убийством, чтобы не пыталась сбежать. Для эксплуатации снимались квартиры на короткий срок, а любые попытки девушки уйти заканчивались насилием и угрозами.

После расследования и суда женщина была признана виновной и приговорена к шести годам тюремного заключения за торговлю людьми и принуждению к проституции.

Еще больше новостей — в Телеграм-канале!

Читайте также:

К чему приведут новые правила пересечения границы с Евросоюзом для граждан Молдовы — отпечатки пальцев, сканирование лица и документов: Время ожидания на границе составит до десяти часов!

Пограничная полиция Молдовы уведомила о том, что с 12 октября меняется процедура пересечения границы республики с Евросоюзом (то есть с Румынией) в связи с введением Брюсселем системы EES (далее…).

Можно ли в Молдове выступать против евроинтеграции: Что по этому поводу решит Конституционный суд.

Представителям молдавской оппозиции следовало бы обратиться в Конституционный суд с запросом о том, законно ли в Молдове выступать против евроинтеграции (далее…).

Moldtelecom объявляет о повышении тарифов на фиксированную телефонию: За два года эта услуга для пенсионеров вырастет в 15 раз — для многих это единственная связь с миром, которой лишают.

Сейчас стоимость абонентской платы увеличится более, чем в два раза — с 40 до 90 леев в месяц (далее…).

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше