Держала сироту в сексуальным рабстве: В Молдове осудили женщину, заставлявшую молодую девушку заниматься проституцией в Кишинёве.
Жительница Ниспорен проведёт 6 лет за решёткой за эксплуатацию уязвимой молодой девушки. Как установило следствие, летом 2021 года осуждённая воспользовалась тяжёлым положением пострадавшей — отсутствием семьи и дохода — и убедила её оказывать сексуальные услуги за деньги.
Женщина организовала целую схему: через платформу Badoo размещала объявления от имени жертвы, договаривалась с клиентами, возила девушку на встречи и забирала оплату — от 50 до 100 евро за каждый случай.
Пострадавшую насильно вывезли из родного района в Кишинёв. Там её держали под контролем, избивали и угрожали убийством, чтобы не пыталась сбежать. Для эксплуатации снимались квартиры на короткий срок, а любые попытки девушки уйти заканчивались насилием и угрозами.
После расследования и суда женщина была признана виновной и приговорена к шести годам тюремного заключения за торговлю людьми и принуждению к проституции.
Еще больше новостей — в Телеграм-канале!
Читайте также:
К чему приведут новые правила пересечения границы с Евросоюзом для граждан Молдовы — отпечатки пальцев, сканирование лица и документов: Время ожидания на границе составит до десяти часов!
Пограничная полиция Молдовы уведомила о том, что с 12 октября меняется процедура пересечения границы республики с Евросоюзом (то есть с Румынией) в связи с введением Брюсселем системы EES (далее…).
Можно ли в Молдове выступать против евроинтеграции: Что по этому поводу решит Конституционный суд.
Представителям молдавской оппозиции следовало бы обратиться в Конституционный суд с запросом о том, законно ли в Молдове выступать против евроинтеграции (далее…).
Moldtelecom объявляет о повышении тарифов на фиксированную телефонию: За два года эта услуга для пенсионеров вырастет в 15 раз — для многих это единственная связь с миром, которой лишают.
Сейчас стоимость абонентской платы увеличится более, чем в два раза — с 40 до 90 леев в месяц (далее…).