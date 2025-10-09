Житель Чувашии пришел с повинной в полицию после неудачной попытки теракта

В Чувашии возбуждено уголовное дело о теракте в отношении 19-летнего жителя Канаша, который пытался поджечь железнодорожную электроподстанцию. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на региональное УФСБ.
Как выяснило следствие, молодой человек стал жертвой мошенников, которые затем принудили его сотрудничать с украинскими спецслужбами.
В мае 2025 года фигурант попался на удочку мошенников, которые действовали от имени Центробанка и других госструктур. Они заставили его оформить займы и перевести около 100 тысяч рублей. После этого его шантажом вынудили пойти на сотрудничество с украинскими спецслужбами и совершить диверсию. Для покупки компонентов зажигательной смеси кураторы перечислили парню деньги.
Подозреваемый попытался поджечь объект железнодорожной инфраструктуры, но возгорания не произошло. После неудачной попытки молодой человек сам явился в правоохранительные органы и дал признательные показания. Ему предъявлено обвинение по статье «Террористический акт».