Житель Чувашии пришел с повинной в полицию после неудачной попытки теракта

В мае 2025 года фигурант попался на удочку мошенников, которые действовали от имени Центробанка и других госструктур. Они заставили его оформить займы и перевести около 100 тысяч рублей. После этого его шантажом вынудили пойти на сотрудничество с украинскими спецслужбами и совершить диверсию. Для покупки компонентов зажигательной смеси кураторы перечислили парню деньги.