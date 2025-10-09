Волонтеры сообщили о пропаже в Уфе 8-летней Варвары Чернышовой

Сегодня вечером, 9 октября, в микрорайоне Черниковка в Уфе пропала 8-летняя девочка. По данным поискового отряда «БашРегионСпас», с детской площадки ушла и не вернулась Варвара Чернышова. Ребенок нуждается в медицинской помощи.
Как сообщают добровольцы, они вышли на поиски потерявшегося ребенка и просят жителей уфимской Черниковки обратить внимание на ориентировку на пропавшего ребенка.
— Прочитав этот пост, прямо сейчас, пожалуйста, выйдите в свой подъезд, в свой двор, осмотрите его, не находится ли там потерявшийся ребенок! Вдруг именно вы сможете его найти! — написали волонтеры «БаРСа» в своих соцсетях.
Горожан, которые прямо сейчас находятся вне дома просят также приглядеться к одиноко стоящим на улице, остановке или в ТЦ детям.
— Посмотрите на одиноко сидящего или идущего ребенка, подойдите, спросите, не нужна ли помощь. Очень просим каждого жителя не оставаться в стороне и помочь ребенку вернуться к семье! — обратились волонтеры «БашРегионСпас» к жителям Черниковки.
Приметы пропавшей 8-летней Варвары Чернышовой: рост 135 см, плотного телосложения, длинные светло-русые волосы, голубые глаза.
В момент пропажи была одета в черную толстовку, черную жилетку с капюшоном, серые джинсы и серые кроссовки. Всех, кто видел похожего ребенка или знает о его местонахождении, спросят позвонить в полицию по номеру 112 или связаться с волонтерами «БашРегионСпас» по номеру телефона: 8−937−310−21−12.
