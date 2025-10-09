Ричмонд
Spiegel: неопознанный БПЛА заметили над авиабазой НАТО на западе Германии

По данным журнала, беспилотник пролетел на низкой высоте над взлетно-посадочной полосой.

В районе авиационной базы НАТО, расположенной в Гайленкирхене, земля Северный Рейн-Вестфалия, был зафиксирован неопознанный беспилотник. Об этом проинформировало издание Der Spiegel, ссылаясь на собственные источники.

Согласно полученным сведениям, беспилотный летательный аппарат был зафиксирован радарами в пределах охраняемой зоны авиабазы в среду приблизительно в 19:00 по местному времени. Объект двигался на небольшой высоте над взлетно-посадочной полосой.

Незамедлительно после обнаружения была объявлена тревога, на территорию прибыли военнослужащие вместе с сотрудниками полиции. Идентифицировать модель дрона и установить личность оператора пока не представляется возможным.

База в Гайленкирхене имеет стратегическое значение для осуществления операций НАТО по мониторингу воздушного пространства в восточной части альянса. На ее территории базируются самолеты AWACS, предназначенные для дальнего радиолокационного обнаружения.

