В Белгородской области восьмилетняя девочка пострадала при атаке дрона ВСУ

В Шебекинском округе Белгородской области восьмилетняя девочка получила травмы в результате удара вражеского дрона. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Настоящий Гладков.
Инцидент произошел в селе Новая Таволжанка, где дрон поразил частный дом. Ребенок получил минно-взрывную травму, открытую черепно-мозговую травму и осколочные ранения головы.
Бойцы местной самообороны доставили девочку в тяжелом состоянии в Шебекинскую центральную районную больницу, где ей оказали необходимую медицинскую помощь.
Для дальнейшего обследования и лечения ребенок будет транспортирован в детскую областную клиническую больницу.
Информация о последствиях происшествия уточняется.
Ранее сообщалось, что ВСУ нанесли ракетный удар по поселку Маслова Пристань.