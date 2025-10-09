В Новосибирске пьяный водитель влетел в остановку с людьми, есть пострадавшие

«Около 21:45 водитель, управляя автомобилем Volkswagen Polo, совершил наезд на граждан, находящихся вблизи остановки Октябрьский универмаг. По предварительной информации, в ДТП пострадали шесть человек», — говорится в сообщении.
На месте происшествия находятся сотрудники ГАИ, которые занимаются выяснением всех деталей случившегося.
По данным регионального Минздрава, один из пострадавших в результате ДТП находится в крайне тяжёлом состоянии.
Ранее в Воронеже сын высокопоставленной сотрудницы регионального управления ФНС устроил смертельное ДТП. Он сел за руль пьяным и на большой скорости врезался в припаркованный полуприцеп. Пассажирка, находившаяся в салоне его авто, погибла.
