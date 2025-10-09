Пьяный водитель снес шестерых человек на остановке в Новосибирске

В последнее время в российских городах участились инциденты с участием водителей общественного транспорта. Ранее шесть человек пострадали в аварии с автобусом в Воронеже. ДТП произошло, когда водитель машины общественного транспорта врезался в припаркованный легковой автомобиль. Тогда также пострадало шестеро пассажиров.