Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В горах Абхазии автобус с туристами съехал с дороги, один пассажир погиб

В микроавтобусе находились жители Ставрополья.

В горах Абхазии произошло ДТП с экскурсионным микроавтобусом, в котором ехали туристы из Ставрополья, один человек погиб и семь получили травмы, сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

«По оперативной информации от властей республики, экскурсионный микроавтобус, в котором были туристы из Ставрополья, в горной местности съехал с дороги», — написал он в своем Telegram-канале.

По словам главы региона, один пассажир скончался. Трое из семерых пострадавших получили помощь на месте, четверых госпитализировали в медучреждение республики, рассказал глава региона.

Владимиров сообщил, что пока список ставропольцев, которые находились в микроавтобусе, а также обстоятельства произошедшего, уточняются.

Ранее сообщалось, что в Сочи машина каршеринга столкнулась с грузовиком, водитель легкового автомобиля погиб, троих находившихся в салоне несовершеннолетних доставили в больницу.