В горах Абхазии автобус с туристами съехал с дороги, один пассажир погиб

В горах Абхазии произошло ДТП с экскурсионным микроавтобусом, в котором ехали туристы из Ставрополья, один человек погиб и семь получили травмы, сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.
«По оперативной информации от властей республики, экскурсионный микроавтобус, в котором были туристы из Ставрополья, в горной местности съехал с дороги», — написал он в своем Telegram-канале.
По словам главы региона, один пассажир скончался. Трое из семерых пострадавших получили помощь на месте, четверых госпитализировали в медучреждение республики, рассказал глава региона.
Владимиров сообщил, что пока список ставропольцев, которые находились в микроавтобусе, а также обстоятельства произошедшего, уточняются.
