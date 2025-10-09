Ричмонд
Водитель, снесший остановку с пешеходами в Новосибирске, был пьян

Водитель каршеринга, снесший остановку с пешеходами в Новосибирске, был пьян. В результате инцидента пострадали семь человек. Об этом в четверг, 9 октября, сообщили в Telegram-канале Baza.

По информации канала, в машине в момент ДТП находились трое молодых людей. 18-летний водитель и его пассажиры серьезно не пострадали, говорится в сообщении.

Вечером 9 октября появилась информация, что вблизи остановки «Октябрьский универмаг» водитель автомобиля «Фольксваген Поло» наехал на граждан, находящихся на остановке. Пострадавшие были доставлены в медучреждения, на данный момент врачи проводят обследование.

Похожее происшествие произошло в августе этого года. В подмосковном городе Долгопрудном водитель легкового автомобиля въехал в остановку с людьми. В результате ДТП пострадали два человека.