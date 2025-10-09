Автобус с российскими туристами съехал с дороги в Абхазии, есть погибший

Это не первый случай ДТП с участием туристических автобусов с российскими гражданами. В мае 2025 года в турецкой Аланье автобус с российскими туристами попал в аварию, в результате которой пострадали 15 человек. Тогда сообщалось, что ДТП произошло по дороге из аэропорта.