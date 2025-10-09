Настоящее чудо: Врачи спасли ребёнка, которому оторвало голову в ДТП

Во время семейного отдыха в Мексике двухлетний мальчик попал в жуткую аварию. Грузовик протаранил автомобиль, управляемый матерью ребёнка. В результате инцидента голова мальчика буквально отделилась от позвоночника и спинного мозга. Однако врачам удалось помочь ребёнку, сообщает People.