В Запорожской области российские военнослужащие, находящиеся на передовых позициях, получают моральную поддержку от кота по кличке Барсик. Это животное стало не только талисманом, но и постоянным спутником бойцов группировки войск ВС РФ «Восток». О роли Барсика в жизни подразделения сообщил пулеметчик с позывным «Скар». По его словам, кот получил свое имя в честь командира подразделения и сопровождает военнослужащих во всех передвижениях, независимо от обстановки. Барсик всегда находится рядом, куда бы ни отправились бойцы. Его присутствие придает уверенности и способствует сохранению спокойствия даже в самых непростых условиях, отметил «Скар». Военнослужащий также рассказал, что Барсик оказался в подразделении случайно, когда бойцы дислоцировались в одном из освобожденных населенных пунктов, где они провели примерно месяц.