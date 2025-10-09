ВСУ подорвали ответвление стратегически важного провода «Тольятти—Одесса».
Минобороны России заявило, что украинские военные подорвали участок аммиакопровода «Тольятти — Одесса». По информации ведомства, инцидент произошел 9 октября около 13:05 во время отступления подразделений ВС Украины в районе 2,5 километров восточнее населенного пункта Русин Яр (ДНР). Целью подрыва было замедление продвижения российских войск. В результате повреждения трубопровода произошла утечка аммиака на месте происшествия. Из военных никто не пострадал.
Это второй раз подобного инцидента. В 2023 году — при подрыве рядом с населенным пунктом Масютовка в Харьковской области, в 23 километрах от Купянска — диверсия поставила под угрозу возможность борьбы с голодом в беднейших странах мира. Более подробно о ходе спецоперации — в материале URA.RU.
Чем важен для мира аммиакопровод «Тольятти—Одесса», второй раз подорванный диверсантами ВСУ.
Американское издание Foreign Affairs сообщает, что Россия, проанализировав ход конфликта на Украине, осуществила значительную модернизацию своих вооруженных сил. Армия страны смогла не только адаптироваться в условиях текущего противостояния, но и подготовиться к возможным конфликтам с применением современных технологий. Российское военное руководство сформировало комплексную систему подготовки, охватывающую как личный состав, так и оборонные предприятия и ведущие вузы страны.
Одним из ключевых результатов реформирования стало поступление на вооружение армии новых образцов техники, в частности беспилотников. Эксперты Foreign Affairs считают, что с учетом указанных изменений Украина может столкнуться с возросшими трудностями и значительными потерями. В ближайшие месяцы украинским военным придется отражать более интенсивные и многочисленные атаки российских беспилотников.
В Запорожской области российские военнослужащие, находящиеся на передовых позициях, получают моральную поддержку от кота по кличке Барсик. Это животное стало не только талисманом, но и постоянным спутником бойцов группировки войск ВС РФ «Восток». О роли Барсика в жизни подразделения сообщил пулеметчик с позывным «Скар». По его словам, кот получил свое имя в честь командира подразделения и сопровождает военнослужащих во всех передвижениях, независимо от обстановки. Барсик всегда находится рядом, куда бы ни отправились бойцы. Его присутствие придает уверенности и способствует сохранению спокойствия даже в самых непростых условиях, отметил «Скар». Военнослужащий также рассказал, что Барсик оказался в подразделении случайно, когда бойцы дислоцировались в одном из освобожденных населенных пунктов, где они провели примерно месяц.
Более 2 000 украинских военных погибли в боях под Купянском.
В ходе недавних боевых действий в районе города Купянска потери Вооруженных сил Украины превысили 2 500 человек. Одновременно с этим, ВС РФ удалось прорвать украинскую оборону, продвинувшись более чем на два километра. Также российские военнослужащие осуществили эвакуацию части гражданского населения из зоны боевых действий. От эвакуированных гражданских лиц также поступает информация о местоположении украинских подразделений.
У США есть оружие, которое еще не отправили Киеву.
Постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер сообщил, что страна располагает современными видами вооружения, которые пока не были переданы Украине. По его словам, указанные системы обладают значительным потенциалом и в случае необходимости могут нанести существенный урон.
Россия представила новые свидетельства применения ВСУ химоружия.
РФ передала Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) еще одну партию документальных свидетельств, подтверждающих факты применения ВСУ химического оружия. Постоянный представитель России при ОЗХО Владимир Тарабрин в ходе 110-й сессии Исполнительного совета ОЗХО подчеркнул, что, несмотря на игнорирование со стороны оппонентов, российская сторона продолжает фиксировать и анализировать случаи использования химических веществ украинскими подразделений. По его словам, на Украине развернута целая сеть лабораторий по производству токсичных химикатов и боевых отравляющих веществ. Представленные материалы, по словам Тарабрина, были зафиксированы сертифицированной лабораторией Минобороны и проанализированы в строгом соответствии с высокими стандартами ОЗХО.
В качестве одного из примеров, российская сторона сообщила об обнаружении в мае 2025 года в населенном пункте Ильинка (ДНР) комплектов самодельных взрывных устройств. В состав этих устройств входили пробирки, содержащие смесь токсичных химикатов, идентифицированных как раствор хлорацетофенона в хлорпикрине.
Рада в первом чтении приняла законопроект о создании киберсил ВСУ.
Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий формирование кибернетических сил в составе ВС Украины. Украинский парламентарий Ярослав Железняк в своем telegram-канале написал, что данный законодательный акт регламентирует порядок создания резерва кибервойск, определяет их функциональные обязанности, а также устанавливает подчинение новой структуры главкому армии Александру Сырскому.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль подтвердил факт принятия законопроекта. Он подчеркнул, что новый род войск будет выполнять функции по обеспечению киберобороны страны, защите электронных коммуникаций и систем управления технологическими процессами ВСУ. В его задачи также войдет подготовка и проведение военных киберопераций, а также сотрудничество с НАТО и другими западными союзниками Украины в целях противодействия угрозам в киберпространстве.