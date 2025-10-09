В Абхазии в ДТП пострадали туристы из Ставрополья

«В Абхазии произошел несчастный случай с нашими земляками. По оперативной информации от властей республики, экскурсионный микроавтобус, в котором были туристы из Ставрополья, в горной местности съехал с дороги. К глубокому сожалению, среди пассажиров есть погибший. Краевой Минздрав на связи с абхазскими коллегами. Установлено взаимодействие по линии федеральной службы медицины катастроф», — написал он.