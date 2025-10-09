Появилось видео с места поисков пропавшей под Красноярском семьи Усольцевых

Добровольцы продолжают искать пропавшую в Красноярском крае семью Усольцевых. Экскурсовод-проводник Алексей Исиченко в четверг, 9 октября, предоставил РБК видео с места поисковых работ.
Усольцевы вышли на туристический маршрут 28 сентября. Они двигались в направлении горы Буратинки, однако до настоящего времени пропавшие не вышли на связь с близкими.
Сейчас семью разыскивают сотрудники полиции, волонтеры и местные жители. Член поискового отряда «Лизы Алерт» Наталья Мерецкая рассказала, что добровольцы нашли на снегу след ребенка. Что еще известно о пропаже и поисках туристов — в материале «Вечерней Москвы».
Некоторые считают, что шансов найти живыми членов семьи почти не осталось: на месте поисков выпал снег, а ночью температура уже опускается до минус пяти градусов.
Неподалеку от места исчезновения семьи во время облета местности заметили стаю волков и двух медведей. Однако если бы путешественники стали жертвами диких животных, то уже удалось бы найти их останки. Каковы шансы на спасение Усольцевых — в еще одном тексте «ВМ».