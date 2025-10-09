Дрон ВСУ тяжело ранил 8-летнюю девочку в Белгородской области

Кроме того, ВСУ ударили по посёлку Маслова Пристань. В результате ракетного обстрела пострадали 12 человек. Восемь пострадавших были доставлены в медицинские учреждения, где трое из них находятся в тяжёлом состоянии и получают интенсивную терапию в реанимационном отделении.