Белый дом: в США продолжается шатдаун

Сенат отклонил законопроекты в седьмой раз, указано в сообщении Белого дома.
В США продолжается шатдаун. Это связано с отклонением законопроектов сенатом по возобновлении финансирования правительства. Об этом сообщили в Белом доме.
«Сенат США в седьмой раз отклонил оба законопроекта от республиканцев и демократов о возобновлении финансирования правительства», — указано в сообщении Белого дома. Оно опубликовано в социальной сети X.
Ранее поступала информация о том, что Статуя Свободы в Нью-Йорке может стать обесточенной и закрыться из-за шатдауна. Это связано с тем, что работа достопримечательности обеспечивается за счет государственного бюджета.
Шатдаун — приостановка работы правительства США. Это произошло из-за отсутствия утвержденного бюджета на новый финансовый год. Во время шатдауна государственным учреждениям запрещается осуществлять финансовые расходы.