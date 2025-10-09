Ричмонд
Белый дом: в США продолжается шатдаун

В США продолжается шатдаун. Это связано с отклонением законопроектов сенатом по возобновлении финансирования правительства. Об этом сообщили в Белом доме.

Сенат отклонил законопроекты в седьмой раз, указано в сообщении Белого дома.

«Сенат США в седьмой раз отклонил оба законопроекта от республиканцев и демократов о возобновлении финансирования правительства», — указано в сообщении Белого дома. Оно опубликовано в социальной сети X.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕПравительство США приостановило работу: что такое шатдаун и почему он выгоден Трампу.

Ранее поступала информация о том, что Статуя Свободы в Нью-Йорке может стать обесточенной и закрыться из-за шатдауна. Это связано с тем, что работа достопримечательности обеспечивается за счет государственного бюджета.

Шатдаун — приостановка работы правительства США. Это произошло из-за отсутствия утвержденного бюджета на новый финансовый год. Во время шатдауна государственным учреждениям запрещается осуществлять финансовые расходы.

