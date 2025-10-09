В Уфе загорелся жилой дом

«Площадь пожара составила 100 квадратных метров. Погибших и пострадавших. К тушению привлекали 26 человек и 8 единиц техники. На место пожара выехала передвижная лаборатория химико-радиометрического центра для оценки обстановки и проведения замеров вредных веществ в воздухе», — отметили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.