Россиянка погибла в Абхазии при срыве автобуса в пропасть

В Абхазии погибла россиянка в результате падения экскурсионного автобуса в пропасть. Еще несколько туристов из России пострадали и были госпитализированы с травмами различной степени тяжести. Об этом сообщил глава Ставропольского края Владимир Владимиров.

Автобус сорвался в почти 50-метровую расщелину.

«Среди пассажиров есть погибший. Трое получили помощь на месте, четверо госпитализированы», — написал Владимиров в своем telegram-канале.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕАвтобус с российскими туристами съехал с дороги в Абхазии, есть погибший.

По данным МЧС Абхазии, авария произошла у села Акармара, где автомобиль с российскими туристами сорвался в расщелину глубиной почти 50 метров. Пресс-служба Минздрава республики уточнила, что ДТП случилось в Ткуарчалском районе. В больнице помощь оказали шестерым пострадавшим, двое из которых получили легкие травмы, а остальные — травмы средней и тяжелой степени. Одному из пациентов потребовалось оперативное лечение.

Ранее URA.RU сообщало, что в турецкой Аланье автобус с российскими туристами попал в ДТП по дороге из аэропорта. Пострадали 15 человек. Всех доставили в больницы для осмотра и помощи, часть туристов уже отпущена в отели, остальные остаются в госпитале.