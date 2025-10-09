Россиянка погибла в Абхазии при срыве автобуса в пропасть

По данным МЧС Абхазии, авария произошла у села Акармара, где автомобиль с российскими туристами сорвался в расщелину глубиной почти 50 метров. Пресс-служба Минздрава республики уточнила, что ДТП случилось в Ткуарчалском районе. В больнице помощь оказали шестерым пострадавшим, двое из которых получили легкие травмы, а остальные — травмы средней и тяжелой степени. Одному из пациентов потребовалось оперативное лечение.