Турист Кулеш: погода на маршруте поиска семьи Усольцевых резко поменялась

Семья Усольцевых могла стать жертвой резкого изменения погоды на Кутурчинском Белогорье, считает профессиональный турист и альпинист Алексей Кулеш.
«Усольцевы 28 сентября пошли самостоятельно, без гида, с маленькой дочерью. Я так полагаю, что проблема заключалась в том, что они рассчитывали на теплую погоду, было плюс 26 на улице, а когда они поднялись туда наверх, а это почти тысяча метров перепад высоты, начался осенний дождь, переходящий в снег. Я думаю, они были не готовы к такому перепаду температуры и замерзли. Им было далеко возвращаться назад», — поделился эксперт версией с aif.ru.
По словам Кулеша, Кутурчинское Белогорье пользуется большой популярностью у туристов, там организуют программы выходного дня. Эксперт обратил внимание на то, что это небольшая территория, на которой можно ненадолго заблудиться, а позже выйти к людям.
Семья Усольцевых не выходит на связь с 28 сентября. Двое взрослых и пятилетний ребенок отправились на скалу Буратинка в районе Кутурчинского белогорья. Спасатели и волонтеры, участвующие в поисках семьи, до настоящего времени не нашли никаких следов кроме кострища и оставленного на окраине поселка Кутурчин автомобиля.