Турист Кулеш: погода на маршруте поиска семьи Усольцевых резко поменялась

«Усольцевы 28 сентября пошли самостоятельно, без гида, с маленькой дочерью. Я так полагаю, что проблема заключалась в том, что они рассчитывали на теплую погоду, было плюс 26 на улице, а когда они поднялись туда наверх, а это почти тысяча метров перепад высоты, начался осенний дождь, переходящий в снег. Я думаю, они были не готовы к такому перепаду температуры и замерзли. Им было далеко возвращаться назад», — поделился эксперт версией с aif.ru.