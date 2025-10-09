Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Турист Кулеш: погода на маршруте поиска семьи Усольцевых резко поменялась

Внезапное похолодание в Кутурчинском Белогорье могло привести к трагедии с семьей Усольцевых. По мнению эксперта, туристы оказались неподготовленными к резкой смене погоды и замёрзли.

Источник: Аргументы и факты

Семья Усольцевых могла стать жертвой резкого изменения погоды на Кутурчинском Белогорье, считает профессиональный турист и альпинист Алексей Кулеш.

«Усольцевы 28 сентября пошли самостоятельно, без гида, с маленькой дочерью. Я так полагаю, что проблема заключалась в том, что они рассчитывали на теплую погоду, было плюс 26 на улице, а когда они поднялись туда наверх, а это почти тысяча метров перепад высоты, начался осенний дождь, переходящий в снег. Я думаю, они были не готовы к такому перепаду температуры и замерзли. Им было далеко возвращаться назад», — поделился эксперт версией с aif.ru.

По словам Кулеша, Кутурчинское Белогорье пользуется большой популярностью у туристов, там организуют программы выходного дня. Эксперт обратил внимание на то, что это небольшая территория, на которой можно ненадолго заблудиться, а позже выйти к людям.

Семья Усольцевых не выходит на связь с 28 сентября. Двое взрослых и пятилетний ребенок отправились на скалу Буратинка в районе Кутурчинского белогорья. Спасатели и волонтеры, участвующие в поисках семьи, до настоящего времени не нашли никаких следов кроме кострища и оставленного на окраине поселка Кутурчин автомобиля.