В Казани иномарка сбила ребенка и тот отлетел на 10 метров

В свою очередь водитель иномарки проезжал перекресток на запрещающий сигнал светофора. Когда он сбил мальчика, тот отлетел минимум на 10 метров. Произошедшее засняла камера видеонаблюдения. Школьник получил различные травмы и был доставлен на «скорой» в больницу. К слову, ребенка мог сбить не только автомобиль. Вместе с «Киа Спортейдж» на красный также проехал и троллейбус.