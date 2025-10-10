В Казани иномарка сбила ребенка и тот отлетел на 10 метров

В четверг, 9 октября, в Казани на перекрестке улиц Камалеева и Кариева автомобиль «Киа Спортейдж» сбил 10-летнего мальчика. Это произошло, когда ребенок, не спешившись на самокате, пересекал дорогу по пешеходному переходу, сообщает ГИБДД столицы Татарстана.
В свою очередь водитель иномарки проезжал перекресток на запрещающий сигнал светофора. Когда он сбил мальчика, тот отлетел минимум на 10 метров. Произошедшее засняла камера видеонаблюдения. Школьник получил различные травмы и был доставлен на «скорой» в больницу. К слову, ребенка мог сбить не только автомобиль. Вместе с «Киа Спортейдж» на красный также проехал и троллейбус.
«В отношении неустановленного водителя троллейбуса также вынесены два определения о возбуждении дел об административном правонарушении и проведении административного расследовании», — рассказали в ГИБДД Казани.
Напомним, что в этот же четверг в Зеленодольском районе Татарстана водитель легкового автомобиля превысил скорость и не справился с управлением. Его машину вынесло с дороги прямо в кювет, где она перевернулась. Водитель от полученных травм скончался на месте происшествия.