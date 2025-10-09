Огонь охватил крышу строящейся высотки в Уфе

В МЧС отметили, что пламя, распространившееся на 100 квадратных метров, уже потушено. Для этого привлекли 26 специалистов и восемь единиц техники. На место происшествия также выехала передвижная лаборатория химико-радиометрического центра для оценки обстановки и проведения замеров вредных веществ в атмосфере. Причину и обстоятельства произошедшего пока устанавливаются.