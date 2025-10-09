Появились кадры аварии в Новосибирске, где пьяный водитель въехал в остановку

Появились кадры с места дорожно-транспортного происшествия (ДТП) в Новосибирске, где пьяный водитель в четверг, 9 октября, въехал в остановку с пешеходами.
В результате инцидента пострадали семь пешеходов. На кадрах разбитый автомобиль каршеринга.
Вечером 9 октября появилась информация, что вблизи остановки «Октябрьский универмаг» водитель автомобиля «Фольксваген Поло» наехал на граждан, находящихся на остановке. Позже выяснилось, что он управлял арендованным автомобилем в нетрезвом виде. В машине в момент ДТП находились трое молодых людей.
