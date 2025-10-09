Четырёхметровый монстр: Самую крупную акулу Атлантики заметили у берегов Канады

Специальный датчик, закреплённый на спине рыбы, позволяет отслеживать её перемещения только в моменты кратковременного появления плавников над водой. Недавно сигналы устройства прозвучали совсем рядом с полуостровом Лабрадор, расположенным около северной части залива Святого Лаврентия в Канаде.