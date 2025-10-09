В Словакии при крушении спортивного самолета WT9 Dynamic погиб пилот

В западной части Словакии, недалеко от города Приевидза, потерпел крушение ультралегкий спортивный самолет WT9 Dynamic. В результате аварии погиб пилот, сообщает Словацкое радио.
По предварительным данным, воздушное судно упало в лесном массиве в районе Приевидзы. Причины инцидента пока не установлены, полиция проводит расследование.
Самолеты модели WT9 Dynamic производит словацкая компания Aerospool, расположенная в Приевидзе.
Ранее сообщалось, что пассажирский самолет потерпел крушение в аэропорту Венесуэлы.