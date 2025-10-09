Сбивший людей на остановке в Новосибирске водитель был пьян и без прав

В Новосибирске произошло жесткое ДТП, в котором водитель легкового автомобиля влетел в автобусную остановку, наехав на стоявших там людей. Как сообщает областная прокуратура, юнец 2006 года рождения за рулем собрал целый букет нарушений — он был под воздействием опьяняющих веществ, при нем не оказалось водительского удостоверения, да и автомобиль был арендован на чужое имя.
«Предварительно установлено, что 9 октября 2025 года водитель 2006 г.р., не имеющий водительских прав, в состоянии опьянения управлял арендованным автомобилем. Двигаясь по ул. Кирова в городе Новосибирске, не справившись с управлением, совершил наезд на людей, находящихся на остановке общественного транспорта», — заявили в ведомстве.
В результате его действий пострадали шесть человек, находившихся на остановке. Всех доставили в больницу, ими занимаются врачи. Степень полученных травм не уточняется. Выяснение обстоятельств продолжается и находится под контролем районного прокурора.
