Сбивший людей на остановке в Новосибирске водитель был пьян и без прав

В Новосибирске произошло жесткое ДТП, в котором водитель легкового автомобиля влетел в автобусную остановку, наехав на стоявших там людей. Как сообщает областная прокуратура, юнец 2006 года рождения за рулем собрал целый букет нарушений — он был под воздействием опьяняющих веществ, при нем не оказалось водительского удостоверения, да и автомобиль был арендован на чужое имя.